Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB-ului care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: “Dau lovitura cu el!”

FCSB a rupt seria rezultatelor negative în SuperLiga cu victoria împotriva Oțelului, iar unul dintre remarcații lui Gigi Becali a fost atacantul Alexandru Stoian, jucător adus la începutul anului de la Farul.

Gigi Becali l-a analizat pe Stoian: “E fotbalist!”

Patronul campioanei României a vorbit la superlativ despre puștiul care încă nu a împlinit 18 ani și crede că acesta poate fi adevărata ”perlă” din lotul FCSB-ului.

”După un meci trebuie să tragi concluzii. L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Să nu înceapă acum jurnaliștii, dar cu ăsta cred că pot să dau lovitura. Are 18 ani, îl văd că are tupeu mare și are fizic de atacant.

Îi trebuie puțin mai mult curaj, e copil, dar la tupeul lui… să dea mingea pe lângă portar. E adevărat că nu mi-a convenit, dar într-un fel mi-a convenit. Nu mi-a convenit că am ratat, dar mi-a convenit tupeul.

Tu să ai 18 ani și să dai mingea pe lângă portar, îți dai seama ce i-a venit lui în cap într-o fracțiune de secundă? Înseamnă că el vede.

Ia uită-te la prima ocazie cum se uită, are capul ridicat, uită-te cum trece de fundaș dintr-o mișcare. Să te miști așa la înălțimea lui și la frăgezimea lui de copil să scapi de fundaș…”, a declarat Becali.