Alexi Pitu a semnat! Anunț oficial
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 07 august 2025, ora 12:16,
Alexi Piti și-a găsit o nouă echipă.
Fotbalistul a semnat cu Velje, până în 2026.
Anunțul a fost făcut de clubul danez.
”Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța că Alexi Pitu a fost transferat gratis. Jucătorul ofensiv român în vârstă de 23 de ani ajunge la Nørreskoven după ce a evoluat la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în Ligue 2
A semnat un contract valabil până în vara anului 2026.
Bine ai venit!”, au anunțat cei de la Velje.