Alexi Pitu a semnat! Anunț oficial

Alexi Piti și-a găsit o nouă echipă.

Fotbalistul a semnat cu Velje, până în 2026.

Anunțul a fost făcut de clubul danez.

”Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța că Alexi Pitu a fost transferat gratis. Jucătorul ofensiv român în vârstă de 23 de ani ajunge la Nørreskoven după ce a evoluat la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în Ligue 2

A semnat un contract valabil până în vara anului 2026.

Bine ai venit!”, au anunțat cei de la Velje.