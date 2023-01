Alexi Pitu este optimist înainte să semneze cu Bordeaux! Ce a declarat înainte de plecarea spre Franța

Atacantul Alexi Pitu urmează să semneze în scurt timp cu echipa franceză Bordeaux, ocupanta locului secund în a doua ligă.

„Este un pas important, într-un un campionat puternic”, a spus Alexi Pitu

Actele vor fi semnate după vizita medicală, dar jucătorul Farului Constanța este optimist că va face treabă bună la Bordeaux, care va da 2 milioane de euro.

„Sunt foarte fericit pentru acest transfer, bine, încă nu s-a realizat, fac vizita medicală şi după voi vedea ce va fi.

Am aflat exact după meciul cu CFR, m-a sunat mister (n.r. – managerul Gheorghe Hagi) şi mi-a spus. Am fost acolo şi am vorbit. Nu mă aşteptam, chiar n-am avut nicio discuţie şi a fost aşa, din scurt.

Nu m-am gândit neapărat, n-a fost ăsta principalul meu scop, dar am jucat şi mi-am făcut treaba. Este un pas important, un campionat puternic, o echipă foarte bună, de tradiţie şi sunt pregătit.

Bordeaux este pe locul 2, are şanse la promovare. Am fost ieri dimineată, am vorbit cu colegii şi mi-am luat rămas bun”, a spus jucătorul.

În acest sezon al Superligii, Pitu a jucat 20 de meciuri pentru Farul și a marcat 5 goluri.