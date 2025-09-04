Alexis Sanchez avertizează: „Nu am venit la Sevilla să joc, ci să câștig titluri”

Atacantul chilian Alexis Sanchez pare pregătit să-și ofere experiența și setea de victorie pentru a duce pe Sevilla spre câștigarea de trofee.

„Întotdeauna am voință, experiență și sete de victorii”, a punctat jucătorul sud-american

FC Sevilla a fost întărită în atac de un nume cu o lungă istorie în La Liga, Alexis Sanchez. Acesta a jucat la Barcelona între 2011 și 2014, iar acum dă asigurări că a ridicat ștacheta la un nivel înalt.

„Zilele de dinaintea semnării contractului au fost intense. Așteptam această oportunitate, dorind mereu să vin la Sevilla datorită oamenilor săi, cu care m-am confruntat de două ori cu Manchester United și Barcelona.

Stadionul, atmosfera, aici respiri ceva special. Este unul dintre motivele pentru care am ales această echipă. Sunt bine din punct de vedere fizic, cred că mai am multe de oferit în Europa. Sevilla este un club mare și trebuie să devină din nou competitivi, să lupte pentru trofee, fie în Liga Campionilor, fie în Europa League.

Dacă ești profesionist și ai o condiție fizică bună, vârsta (n.r. – va împlini 37 de ani în luna decembrie) este doar un număr. Întotdeauna am voință, experiență și sete de victorii. Nu sunt aici să joc, ci să lupt pentru a câștiga titluri.

Îmi place mentalitatea lui (n.r. – a antrenorului Matias Almeida), ne înțelegem din priviri. Sunt gata să dau totul și să transmit experiența mea jucătorilor mai tineri”, a spus jucătorul, în cadrul prezentării oficiale.