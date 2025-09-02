Alexis Sanchez s-a transferat la FC Sevilla

La 36 de ani, Alexis Sanchez se va angaja într-o nouă provocare. Atacantul chilian, eliberat de Udinese, a semnat luni un contract pe un an cu FC Sevilla, potrivit news.ro.

Jucătorul care a evoluat la OM în sezonul 2022-2023 (18 goluri în toate competiţiile) vine după un sezon contrastant, în care a jucat puţin (14 meciuri) şi nu a marcat niciun gol în Friuli.

El se alătură echipei din Sevilla, care a reuşit să se menţină în Liga în sezonul trecut (locul 17) şi care a fost foarte activă la sfârşitul perioadei de transferuri. Pe lângă Sanchez, luni au mai semnat doi jucători: fostul mijlocaş al echipei Angers, Batista Mendy, împrumutat de la Trabzonspor, şi fundaşul central Fabio Cardoso, împrumutat de la Porto. César Azpilicueta (36 de ani) s-a alăturat clubului andaluz cu câteva zile mai devreme.