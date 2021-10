Aliaksandra Sasnovich, reacție incredibilă după ce a eliminat-o pe Halep: „Îmi luasem biletele pentru acasă!”

Jucătoarea din Belarus a izbutit să treacă de actualul loc 17 WTA, scor 5-7, 4-6, în turul trei de la Indian Wells!

La finalul partidei, Aliaksandra Sasnovich a mărturisit că nu se aștepta să o învingă pe Simona Halep. Bielorusa a glumit pe seama confruntării cu românca și a declarat că își luase deja biletele de avion înapoi spre casă, în momentul în care a aflat că va juca împotriva fostului lider mondial.

„Este foarte distractiv, pentru că atunci când am văzut sfertul de tablou, am văzut trei campioane de Grand Slam. A fost distractiv pentru mine. Am jucat azi împotriva Simonei, e o mare campioană, am fost foarte nervoasă la final pentru că doream atât de mult să câştig.

Mi-am luat bilete pentru acasă, erau 30 la sută şanse pentru mine să câştig, 70 la sută pentru ea. Mi-am zis OK, intru pe teren, mă bucur de joc, dar să câştig? Wow! Mi-am cumpărat deja biletele, am vrut să schimb ceva înainte de primul tur, le-am schimbat şi data viitoare o să fac la fel”, a declarat Sasnovich, la interviul de pe teren.