Alibec nu va juca primul meci cu Aberdeen. Alți doi titulari de la FCSB sunt incerți

FCSB se pregăteşte pentru „dubla” care o poate califica în faza principală Europa League. De la meciul tur va lipsi Denis Alibec, iar doi titulari sunt incerţi pentru prima partidă, din Scoţia.

La Aberdeen nu va juca Denis Alibec, cel care a scăpat de operaţie, dar a parcurs săptămâni pentru a se recupera, în urma accidentării din startul sezonului.

De asemenea, din primul meci ar putea lipsi Risto Radunovic şi Adrian Şut, fundaşul stânga, respectiv mijlocaşul care şi-au câştigat locul în primul 11 al FCSB-ului, de-a lungul sezoanelor.

Ultimele informaţii despre cei trei au fost oferite de Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a dezvlăluit că atacantul central ar putea reveni cu FC Argeş şi să fie apt la meciul decisiv cu Aberdeen, din returul play-off-lui Europa League.

„Alibec e bine medical, dar nu are ritm şi nu cred că face deplasarea în Scoţia. E important să se antrenze bine săptămâna asta pentru a-l avea cu FC Argeş şi la returul cu Aberdeen, că nu cred că meciul tur de la Aberdeen va rezolva calificarea nici pentru ei, nici pentru noi.

Sunt doi jucători cu semne de întrebare dintre senatorii de drept, Radunovic şi Şut. În rest, toţi sunt ok”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.