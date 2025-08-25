”Alibec va mai avea șanse?” Gigi Becali a dat verdictul

Denis Alibec a fost titular în meciul FCSB – FC Argeș, scor 0-2, dar a fost schimbat la pauză, când tabela arăta 0-0.

Gigi Becali a fost întrebat la finalul partidei dacă Alibec va mai avea șanse, iar patronul a răspuns că șanse vor mai fi, însă a remarcat prestația lui Mamadou Thiam.

”Va mai avea șanse când va fi… E fotbalist la noi, va mai avea șanse, dar e mai greu să aibă, pentru că l-am văzut pe Thiam”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.