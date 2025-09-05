Alice Kapelovies, cea mai valoroasă ridicătoare din ultimul deceniu, a spus motivele pentru care a ales Rapid: „Sunt încrezătoare că va ieși ceva frumos pe viitor”

Echipa feminină de volei Rapid a dat lovitura pe piața transferurilor, aducând-o pe Alice Kapelovies, cea mai valoroasă ridicătoare română din ultimul deceniu.

Palmares impresionant pentru Alice Kapelovies la CSO Voluntari

Prima echipă pentru care a jucat a fost Dinamo, în sezonul 2005/2006, după care a mai trecut pe la Rapid, VC Mosan Yvoir (Belgia), Terville-Florange OC, Union Stade français Paris Saint-Cloud, Saint-Raphaël Var Volley-Ball (toate din Franța), CSM Sibiu, CSM Volei Alba Blaj, Tomis Constanța, din nou Dinamo, CSM București, Știința Bacău și, din 2020, la CSO Voluntari.

La formația ilfoveană are un palmares impresionant. A câștigat titlul național în 2024, în sezonul precedent a jucat finala, iar în 2022 a intrat în posesia medaliei de bronz. De asemenea, a jucat finala Cupei României în stagiunea precedentă și a câștigat Supercupa României în 2024, după ce înainte cu doi ani jucase finala.

Ea a oferit un amplu interviu pentru Sport Spirit Podcast, în care a spus motivele pentru care a ales să joace la Rapid, din nou după 19 ani.

„Sunt foarte entuziasmată și curioasă în același timp, pentru că este un proiect nou și bineînțeles o nouă provocare pentru mine!

Nu știam ce să mă aștept, însă cei de la Rapid au fost foarte deschiși atunci când mi-au prezentat proiectul și m-a atras mult ceea ce vor să construiască, dar mai ales modul în care ales să o facă!

Atmosfera este una foarte bună la echipă, ceea ce mă bucură și mă face să cred că vom avea parte de un sezon cel puțin interesant!

Schimbarea întotdeauna vine cu ceva bun, iar alegerea mea de a mă alătura acestei echipe nu face excepție în acest sens! Avem o echipă foarte tânără, cu jucătoare de perspectivă, ceea ce mă bucură, dar mă și responsabilizează în același timp!

Cred că experiența mea, combinată cu talentul lor și multă muncă, reprezintă rețeta câștigătoare pentru a le ajuta să crească și să se dezvolte într-un mediu cât mai potrivit pentru a putea face performanță!

Sunt absolut convinsă că va fi nevoie de foarte multă răbdare, însă sunt încrezătoare că va ieși ceva frumos pe viitor”, a declarat ea.

Alice va juca primul meci oficial pentru Rapid pe 18 octombrie, pe teren propriu, cu Dinamo

Ridicătoarea, care a debutat la naționala României în 2010, a spus și ce a determinat-o să poarte numărul 12, în loc de 14, care i-a adus atâtea satisfacții la CSO Voluntari.

„În primul rând, vreau să le mulțimesc celor care mi-au fost alături până acum… sunt foarte mulți oameni frumoși care, deși poate ca au ca favorită altă echipă, mi-au mărturisit că vor veni să mă susțină oriunde voi juca. Pentru mine este o onoare și le sunt recunoscătoare!

Cel mai frumos cadou pe care mi l-a oferit sportul, mai presus de trofee obținute, este dat de conexiunile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu oamenii din jurul meu! Mi-aș dori să tare mult să văd pline de spectatori la meciurile de volei, indiferent de echipa pe care o susțin!

Am ales să joc cu numărul 12, pentru că am simțit că s-a încheiat o etapă importantă din viața mea, iar numărul 14, pe care l-am purtat până acum, a fost datorită lui Virgil Căruțașu, el fiind un model sportiv pentru familia noastră!

Așa cum spuneam, schimbarea aduce întotdeauna ceva bun, motiv pentru care îmi doresc foarte tare să las ceva valoros în urma mea, iar numărul 12, pe care l-am mai purtat și la echipa națională și care este și ziua mea de naștere, sper să-mi poarte noroc”, a mai spus Alice Kapelovies.