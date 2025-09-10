Alin Fică semnează, după ce a picat transferul la Rapid

Alin Fică a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj, după ce a ratat transferul la Rapid. Mijlocașul de 23 de ani, dorit insistent de Rapid în paralel cu Leo Bolgado, va rămâne în Gruia cel puțin până în iarnă, în urma unui acord verbal cu clubul. Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, a confirmat că a fost prezentată o propunere de prelungire a contractului, iar Fică și-a exprimat dorința de a continua la echipă.

Transferul la Rapid a căzut pe ultima sută de metri, după ce giuleștenii s-ar fi orientat către un alt jucător, conform impresarului Lucian Marinescu. Balaj a subliniat diferența de interese dintre impresari și cluburi, amintind că în astfel de situații, cel mai mult are de suferit jucătorul. El a lăudat evoluția constantă a lui Fică, calificându-l ca fiind un băiat serios și un element valoros în lotul CFR.

„Am avut o discuţie cu Alin şi am prezentat propunerea de a prelungi contractul cu noi, că urmează să expire în vară. Am avut promisiunea verbală că îşi doreşte să continue la CFR Cluj, nu ar exista un pericol. Suntem la început de campionat şi urma doar să se pună pe hârtie ce discutasem, într-o mare măsură. Sunt convins că Alin va continua şi îşi va prelungi contractul cu CFR.

Impresarii n-au acelaşi interes cu al cluburilor, ci de a câştiga jucătorul şi ei. Când nu ai partener clubul, atunci pot exista pagube, iar cel mai trist e când ajungi în situaţia când suferă jucătorul. Îl respect pe Fică şi mă bucur că a crescut în ultima perioadă. E un băiat serios. Cu un ochi plâng, cu altul râd. Mă bucur că face parte din cadrul lotului la CFR”, a spus Cristi Balaj, la Prima Sport.

În acest sezon, Alin Fică a jucat 16 meciuri pentru CFR, marcând două goluri și oferind o pasă decisivă, având o cotă de piață estimată la 1,4 milioane de euro. În clasament, Rapid luptă pentru titlu și se află pe locul secund după opt etape, cu 18 puncte, la doar două lungimi de liderul Universitatea Craiova. În schimb, CFR Cluj ocupă locul 14, cu șase puncte, la egalitate cu FCSB și Petrolul Ploiești, dar cu un golaveraj mai slab și un meci restant cu Csikszereda.