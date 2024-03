Alin Roman, după ce a adus un punct celor de la Poli Iași în meciul cu Oțelul: „La faza penalty-ului am alunecat!”

Alin Roman a marcat din penalty în remiza obținută de Poli Iași pe terenul celor de la Oțelul Galați (1-1).

Jucătorul a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 9. După meci, mijlocașul a explicat ce s-a întâmplat în momentul execuției, atunci când a fost reclamat că a atins mingea cu ambele picioare.

„La faza penalty-ului am alunecat!”

„Un joc destul de urât, să fiu cinstit. Am început bine, dar nu am reușit să gestionăm rezultatul. La fel ca în tur.

La faza penalty-ului am alunecat, am avut șansă că nu am dat peste poartă. Nu avea șanse, cred. N-am simțit că am atins-o de două ori. Chiar nu vreau să mint, nu știu ce a fost. N-am simțit.

Cred că asta ne-a lipsit astăzi, am fi avut nevoie la pauză un pic de domnul Grozavu, să ne țină mai motivați. Dar a fost suspendat.

Play-out-ul va fi unul foarte greu. Va fi un nou campionat, destul de greu. Sper să terminăm cel puțin ca în campionatul regulat”, a spus Alin Roman, conform Digi Sport.