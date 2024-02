Alin Roman, reacție după ce a marcat în poarta Rapidului: „Suntem fericiți, am și uitat să ne bucurăm!”

Poli Iași a câștigat partida de sâmbătă seară cu Rapid. Trupa moldavă s-a impus cu scorul de 3-1.

Alin Roman, cel care și-a trecut numele pe tabela marcatorilor, a reacționat la finalul partidei. Iată ce a spus jucătorul cu 8 goluri și 4 assist-uri în acest sezon.

„Suntem fericiți, am și uitat să ne bucurăm!”

„O victorie importantă, chiar nu mă așteptam, mai ales contra unei echipe ca Rapid, care are jucători foarte buni. Am trecut prin momente destul de grele, m-am accidentat la genunchi și încă mai am dureri. Sper să fiu OK. E prima accidentare, sper să fie și ultima.

Cred că atitudinea a făcut diferența în seara asta. Suntem fericiți, am și uitat să ne bucurăm. E important că nu îi lăsăm pe cei din fața noastră se distanțeze.

Urmează meciuri foarte grele, dar sperăm să luăm cât mai multe puncte”, a spus Alin Roman, după victoria cu Rapid (3-1).