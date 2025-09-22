Alina Poloziuk a câștigat Memorialul „Tudor Petruș” la floretă

Scrimera ucraineană Alin Poloziuk a câștigat, duminică, Memorialul ”Tudor Petruș” la floretă feminin, un turneu satelit organizat de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara.

Emilia Corbu s-a clasat pe locul 6

Poloziuk a învins-o în finală pe compatrioata sa Daria Mironiuk cu 15-13.

Podiumul a fost completat de suedeza Miriam Schreiber și o altă floretistă ucraineană, Katerina Budenko.

În semifinale, Poloziuk a dispus cu 15-13 de Budenko, iar Mironiuk a învins-o pe Schreiber cu 15-8.

Românca Emilia Corbu, învinsă în sferturi de Schreiber cu 15-10, s-a clasat pe locul 6.

Karina Liță a ocupat locul 16, Maria Teodorescu a încheiat pe 25, Ingrid Miti Bikfalvi pe 27, Alexandra Adoch pe 29, Enya Male pe 37 etc.

Tudor Petruș a cunoscut gloria alături de echipa de floretă a României, pe care a condus-o pe toate podiumurile lumii, de la cel olimpic, la cel mondial și la cel european. Ca sportiv, a câștigat Cupa Europei cu CSA Steaua (1978) și a participat la JO de la Montreal (1976) și Moscova (1980).

Tudor Petruș, care s-a stins pe 12 septembrie 2017, la 67 de ani, a fost antrenorul Laurei Badea la titlul olimpic cucerit în 1996 la Atlanta și și-a încheiat cariera la CSU Politehnica Timișoara.