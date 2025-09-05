Alonso vrea să renunțe la un jucător de la Real Madrid

După ce a fost titular în finalul sezonului trecut, Raul Asencio (22 de ani) a început cum nu se putea mai rău noua stagiune.

Alonso nu-l vede pe Asencio ca pe o variantă de bază pentru apărarea sa, iar de acest lucru vor să profite două formații de top.

Potrivit celor de la Fichajes, Galatasaray și Beșiktaș sunt gata să-l transfere în cel mai scurt timp pe fundașul de 22 de ani în SuperLiga Turciei.

Real Madrid ar fi gata și ea să renunțe la serviciile lui Raul Asencio, însă doar temporar, lucru pe care cele două formații din ”Țara Semilunei” l-au acceptat. Sursa citată susține că fotbalistul are deja cele două oferte de împrumut pe masă, iar decizia este doar în mâinile sale.