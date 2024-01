Alpinista Mihaela Gabi Ianoși a murit în timp de cobora de pe cel mai înalt vârf din America

Alpinista Mihaela Gabi Ianoși, în vârstă de 56 de ani, a murit pe cel mai înalt vârf muntos de pe continentul american: Aconcagua, aflat la 6960 de metri altitudine și situat în nord-vestul provinciei argentiniene Mendoza. Se pare că imediat după escaladare româncei s-a făcut brusc rău și a leșinat, scrie presa din Argentina.

Tragedia s-a produs joi, 25 ianuarie, în jurul orelor prânzului, când aplinista a leșinat în faţa mai multor alpiniști împreună cu care plecase pe munte. Un medic care se afla printre turiști și urcase cu altă expediție a observat că românca are pulsul slab, i-a dat adrenalină și a încercat să o resusciteze. Mihaela Gabi Ianoși nu a reacționat însă și a murit în scurt timp, potrivit raportului oficial al poliției argentiniene. Cazul este anchetat de Parchetul Uspallata, care va încerca să clarifice cauza morții româncei.

În ultimul mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Alpinista Mihaela Gabi Ianoși își anunța sosirea în Brazilia. „După 12 ore de zbor continuu, am ajuns în Brazilia, Sao Paolo! Am ajuns la ora 8 și 20 minute, ora locală a lor și 12 ora noastră, am avut 50 minute întârziere, pentru că au fost turbulențe peste ocean! Avem 2 ore și jumătate relaxare în aeroport și decolării spre Argentina! Drumul a fost perfect, am dormit buștean!!”