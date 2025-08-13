Alvaro Morata a semnat cu noua echipă, după ce și-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray

După ce a jucat pentru Juventus (2014-2016, apoi 2020-2022) şi o scurtă perioadă la AC Milan în prima jumătate a sezonului trecut, Morata va încerca să-şi relanseze cariera în Serie A, unde a avut deja 146 de apariţii. Luni, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea anticipată de la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa şi în ciuda faptului că împrumutul său trebuia să dureze iniţial până în ianuarie 2026. Plecarea sa a fost marcată de criticile spaniolului la adresa conducerii clubului turc. Potrivit La Gazzetta dello Sport, Como a plătit Galatasaray 4 milioane de euro pentru a pune capăt împrumutului său de 8 milioane de euro.

„Îl cunosc pe Alvaro de mulţi ani şi întotdeauna am admirat felul în care joacă şi cum se comportă”, a declarat Cesc Fabregas. „Este un atacant inteligent, care joacă bine în cele mai importante momente, şi un coechipier care îi motivează pe toţi cei din jurul său”, a spus spaniolul.