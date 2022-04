,,Am crezut că-i o bombă, mi-era frică să pun mâna” – Giovanni Becali s-a speriat de un cadou foarte scump primit de la patronul lui Șahtior

Rinat Akhmetovi, patronul lui Șahtior, i-a oferit lui Giovanni Becali un ceas din cristal, placat cu aur, pe care l-a ridicat de la aeroport. Fostul agent s-a speriat în momentul în care a văzut că pachetul era foarte greu. Giovanni Becal, suține că s-a temut ca nu cumva în interior să fie o bombă.

,,Am primit multe cadouri de-a lungul timpului. Unul mi-a rămas că e foarte scump, a fost adus greu și are o greutate enormă. Când l-a descărcat la Băneasa, pe aeroport, am crezut că este o bombă, mi-a fost frică să pun mâna pe ea.

E un ceas frumos, din cristal, cu aur, făcut cadou de Rinat Akhmetov, proprietarul echipei Șahtior, care juca atunci cu Dinamo în cupele europene”, a spus Giovanni Becali.ț