“Am dat dovadă de caracter.” Gicu Grozav a vorbit deschis despre penalty-ul din finalul meciului cu FCSB

Gicu Grozavu a marcat golul de 2-2 al duelului Petrolul – FCSB din etapa a 14-a din Superliga.

„Fotbalul se joacă 90 de minute, ne-am pregătit toată săptămâna, din fericire am scos un punct contra unei echipe – cea mai bună – care se bate la campionat. Eu sunt desemnat primul de către antrenor, eram acolo toți, dar se știa cine va executa, așa apare de afară, dar e o ordine în care executăm – azi eu am fost primul pe listă, mă bucur că am reușit să înscriu. E un lucru pozitiv că am reușit să egalăm mai ales după 0-2, am dat dovadă de caracter, toată echipa și cei care au intrat și-au făcut datoria.”, a spus Gicu Grozav.

Chestionat despre faza accidentării lui Hanca, atacantul a ținut să precizeze că îi acordă credit arbitrului.

„A fost o intrare foarte dură, se putea da și roșu, dar eu vreau să dau credit arbitrului. Îmi pare rău pentru Sergiu, îmi pare rău că s-a accidentat, sperăm că nu va fi ceva grav și va reveni cât mai repede.” a concluzionat atacantul Petrolului.