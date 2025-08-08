„Am învăţat lecții foarte grele anul acesta”, recunoaşte Aryna Sabalenka, liderul WTA

Liderul WTA, Aryna Sabalenka, a vorbit la Cincinnati despre sezonul său şi despre performanţele sale la primele trei turnee de Grand Slam. Deşi a recunoscut că a avut parte de câteva dezamăgiri, jucătoarea din Belarus se declară mulţumită de constanţa de care a dat dovadă pe teren, relatează L’Equipe.

„Cred că am jucat destul de bine în acest sezon până acum în turneele de Grand Slam. Da, am pierdut două finale (la Australian Open împotriva lui Madison Keys şi la Roland Garros împotriva lui Coco Gauff). Am învăţat lecţii foarte grele anul acesta. Am pierdut în semifinala de la Wimbledon (împotriva lui Amanda Anisimova), dar constanţa este acolo. Îmi lipseşte doar un mic detaliu, iar US Open a fost întotdeauna turneul meu preferat. Sunt deţinătoarea titlului şi îmi place foarte mult să fiu în această poziţie”, a declarat Sabalenka.