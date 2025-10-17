„Am văzut-o la Djokovic și am vrut-o și eu”. Starul ATP și-a luat mașină de 200.000 de euro, dar nu are permis de conducere

Holger Rune, numărul 11 ATP, a luat o decizie șocantă. Tenismenul și-a cumpărat o bijuterie pe 4 roți după ce l-a văzut pe Novak Djokovic conducând un astfel de model prin Miami. Danezul deține în total automobile în valoare de 350.0000 de euro.

În vârstă de 22 de ani, Holger Rune a fost vrăjit de veteranul Novak Djokovic, însă nu pe terenul de tenis, ci pe autostrăzile din Miami. Danezul nu deține încă un permis de conducere, fiind prea prins cu tenisul pentru a avea timp de școala de șoferi, însă acest lucru nu l-a oprit să-și adauge primii bolizi în garaj.

Câștigător de două ori la BMW Open, Rune a fost premiat de fiecare dată cu modelele i4 și i5 fabricate de BMW, estimate la 75.000 de euro fiecare. Cu toate acestea, el a mai avut un moft. Văzându-l pe „Nole” gonind prin SUA cu Prosche-ul său 911, danezul nu a stat pe gânduri.

A pus banii jos, aproximativ 200.000 de euro, și și-a achiziționat acel model de Porsche, deși nu se poate bucura încă de el. Cu toate acestea, Rune a dezvăluit că a început cursurile pentru a dobândi dreptul de a-și conduce „bijuteriile”:

„Recent, mi-am cumpărat prima mașină. Aveam deja două de la câștigarea turneului de la Munchen, dar aceasta este prima pe care mi-am cumpărat-o eu.

L-am văzut pe Novak conducând-o la Miami anul acesta și m-am gândit:«Wow, mașina asta este uimitoare!». Este un Porsche 911.

Am zis, de ce nu? Totuși, încă nu pot să o conduc. Abia am început să învăț. Am luat câteva lecții, dar apoi a trebuit să merg în China”, a spus Holger Rune, conform