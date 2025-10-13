Amalia Lică a câștigat bronzul la Campionatul Mondial al Cluburilor

Sportiva română Amalia Lică a câștigat medalia de bronz la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc la Tokyo, Japonia, a declarat, pentru AGERPRES, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu.

Lică este vicecampioană mondială la măciuci

Echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat competiția pe locul 5 din 18 cluburi participante.

‘Suntem în Japonia la Campionatul Mondial al cluburilor și chiar acum s-a terminat concursul în care Amalia Lică a câștigat medalia de bronz în finala individuală. Suntem foarte fericite pentru că a concurat cu Taisia Onofriciuk, cu Rin Keys, campioana europeană, respectiv vicecampioana mondială, a fost o companie selectă aici. Această medalie înseamnă o reconfirmare a valorii, având în vedere că a fost Campionatul Mondial al cluburilor. Au fost 18 țări participante, cu o participare valoroasă. Au fost medaliate mondiale, iar Amalia Lică s-a ținut foarte bine pe toate cele patru zile de concurs, deși a fost un concurs obositor. Și cu toate astea a terminat pe poziția a treia la individual compus. Iar echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat pe locul 5 din 18 echipe’, a declarat Irina Deleanu.

Președinta FRGR a precizat că vicecampioana mondială Amalia Lică începe să devină un nume important în gimnastica ritmică mondială: ‘Amalia Lică începe să devină un nume important în gimnastică ritmică. De altfel, în calificări a obținut cel mai mare punctaj din concurs. Adică mai mult decât rusoaicele. Chiar și aici a bătut-o pe Maria Borisova și a obținut punctaj mai mare ca ea’.

Sportiva română Amalia Lică (16 ani) este vicecampioană mondială la măciuci, ea câștigând în luna august medalia de argint în finala la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Rio de Janeiro.

România mai câștigase o singură medalie la Mondiale, în 1992 (Bruxelles), la coardă, prin Irina Deleanu, actuala o președintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică.