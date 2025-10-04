Amanda Anisimova este în finală la Beijing, după ce a trecut de Coco Gauff

04 octombrie 2025
Foto: Profimedia

Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova, numărul 4 mondial, s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 dolari, reușind să o învingă fără drept de apel, cu 6-1, 6-2, pe compatrioata sa Coco Gauff, deținătoarea trofeului, în penultimul act al competiției.

Anisimova, finalistă la Wimbledon și US Open în acest sezon, s-a impus în mai puțin de o oră în duelul cu Gauff, ocupanta locului 3 în clasamentul WTA.

Coco Gauff nu mai pierduse la Beijing din 2023, când s-a înclinat în semifinale în fața polonezei Iga Swiatek.

Amanda Anisimova, în vârstă de 24 de ani, o va înfrunta duminică în finală pe câștigătoarea meciului dintre cehoaica Linda Noskova (27 WTA) și ameicanca Jessica Pegula (7 WTA).

