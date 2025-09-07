Amanda Anisimova, în lacrimi după ce a pierdut finala US Open: ”Nu puteam vedea mingea când serveam. A fost un șoc imens”

Arina Sabalenka a câştigat finala US Open, contra Amandei Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, scor 6-3, 7-6(3).

Meciul a durat o oră şi 34 de minute.

Anisimova nu și-a putut controla emoțiile și a izbucnit în lacrimi atât la finalul partidei, cât și în timpul conferințe de presă de după.

De asemenea, sportiva a vorbit despre meciul jucat.

”A fost o atmosferă incredibilă. Am încercat să mă bucur de ea la maximum, mai ales în setul al doilea, când am început să revin. M-au susținut foarte mult, iar asta m-a ajutat cu adevărat să rămân în meci. Am fost foarte motivată și am vrut să dau tot ce am mai bun în finală. Sper să pot continua să muncesc din greu pentru a-mi oferi mai multe oportunități de a ajunge în mai multe finale.

Am simțit că nu am jucat cel mai bun tenis al meu tot meciul. Nu știu. Simt că devin foarte nervoasă în finală și este ceva la care încerc să lucrez, dar mi-aș fi dorit să fi jucat mai agresiv. Ea juca uimitor, făcea totul bine, așa că mi-a făcut viața foarte dificilă astăzi.

Asta e realitatea și trebuie să o accept. Simt că dacă aș fi luptat mai mult, poate aș fi avut mai multe oportunități, dar astăzi am fost puțin în umbră.

Mă grăbeam foarte tare și îmi era greu să țin pasul. Știam că trebuia să fiu jucătoarea mai agresivă dacă voiam să câștig și oricum ar fi fost foarte greu. Încercam să rămân în meci și să mă gândesc cum să-i îngreunez lucrurile, dar schimburile nu au fost deloc lungi. A fost foarte greu și nu mi-am dat seama că loveam mai multe mingi câștigătoare decât ea.

Nu jucasem pe teren în timpul zilei cu acoperișul închis și vedeam literalmente alb, nu puteam vedea mingea când serveam. De la încălzire, m-am gândit: `Asta va fi o problemă`. Nu știam ce să fac. Nu exista nicio modalitate de a mă adapta, pentru că nu puteam vedea mingea când serveam, iar acesta a fost un șoc imens pentru mine, pentru că știam că dacă nu puteam să-mi țin serviciul, îmi va fi foarte greu să rămân în meci.

A ieșit și a jucat un tenis excelent de la început. Evident, este numărul unu și este foarte capabilă să joace un tenis incredibil, așa cum a făcut astăzi. Îi dau tot meritul. O admir atât de mult; muncește atât de mult și de aceea este unde este. Am avut multe meciuri dificile. Mi-aș fi dorit ca ziua de azi să fi fost mai intensă, dar așa este”, a declarat Anisimova potrivit puntodebreak.