Amatorii din San Marino au reușit o supriză uriașă în Conference League

Virtus, campioana din San Marino, a obţinut cel mai mare rezultat din istoria clubului, joi, în prelimiariile Conference League.

În turul trei preliminar UEFA Conference League, Virtus a întâlnit Milsami Orhei, campioana Moldovei, care a terminat surprinzător în sezonul trecut pe primul loc în faţa lui Sheriff Tiraspol.

În tur, la Chişinău, Milsami s-a impus cu mari emoţii, scor 3-2, însă rezultatul părea suficient pentru a le asigura ”vulturilor roşii” calificarea în play-off, însă lucrurile au stat diferit în returul din San Marin.

La Serravalle, Virtus s-a impus cu un halucinant 3-0, graţie golului marcat de Scappini (min. 58) şi a dublei semnate de Buonocunto (min. 65 şi min. 79).

Astfel, Virtus a ajuns în play-off-ul Conference League şi se va lupta pentru un loc pe tabloul principal cu Breidablik, din Islanda. Pentru sanmarinezi este cel mai important rezultat din istoria echipelor de club asociate micuţului stat, aşa cum a scris şi Federaţia de Fotbal din San Marino pe contul de Twitter.