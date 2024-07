Ambiții mari pentru Anca Todoni după ce s-a calificat în turul 2 la Wimbledon! Cine este jucătoarea de la care se inspiră

Jucătoarea de tenis Anca Todoni, locul 142 WTA şi venită din calificări, s-a calificat, luni, în turul doi la Wimbledon, al treilea grand slam al anului.

Todoni o va întâlni pe Coco Gauff

În vârstă de 19 ani, Anca, aflată în premieră pe tabloul principal la un grand slam, a trecut în runda inaugurală se sportiva sârbă Olga Danilovic, locul 116 mondial, scor 7-5, 6-1.

„Diferența a fost făcută de suprafața de joc, cred eu, m-am simțit mai confortabil decât ea pe iarbă. Am intrat pe teren cu o atitudine bună, plăcută, mă bucur să fiu aici și am trecut peste înfrângerea de la Roland Garros în fața ei și am zis că de data asta pot să o bat.

Sunt destul de tânără, dar îmi iau inspirația foarte mult de la Elena Rybakina, mă asemăn foarte mult cu ea atât fizic, cât și la joc, mental, absolut tot.

Din România îmi place foarte mult de Sorana Cîrstea, cumva suntem aproximativ de aceeași talie și mereu mi-a plăcut jocul acela agresiv pe care ea îl are și îl stăpânește excelent. Este o sursă incredibilă de inspirație”, a spus ea.

Pentru românca de 19 ani urmează duelul cu jucătoarea americană Coco Gauff (2 WTA, cs 2), care a trecut de compatrioata ei Caroline Dolehide cu 6-1, 6-2.