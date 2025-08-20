Amenda primită de Ademola Lookman, după ce a absentat săptămâni de la antrenamentele echipei Atalanta

Atacantul nigerian Ademola Lookman a fost amendat de clubul său, Atalanta, după ce a fost absent timp de două săptămâni pentru că a insistat să obțină un transfer la echipa antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano, lucru refuzat de gruparea din Bergamo, informează miercuri agenția ANSA.

Fotbalistul s-a plâns că Atalanta a respins o oferte de transfer pe numele lui

Lookman, în vârstă de 27 de ani, care a jucat pentru Charlton, Everton, Leipzig, Fulham și Leicester, a primit, de asemenea, ordin să se antreneze singur până pe 2 septembrie, ceea ce înseamnă că va rata meciurile Atalantei din Serie A împotriva celor de la Pisa și Parma.

Odată cu venirea fundașului polonez în vârstă de 23 de ani, Nicola Zalewski, la Atalanta de la Inter, speranțele lui Lookman de a ajunge la Nerazzurri s-au spulberat definitiv.

Fotbalistul nigerian a menționat recent pe X ‘luni de promisiuni încălcate și tratament nedrept’, deplângând respingerea unei oferte de transfer pe care a considerat-o a fi în conformitate cu așteptările conducerii Atalantei.