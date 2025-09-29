Amenda primită de persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: ”Are teamă să îl provoace”

Un protestatar, Constantin Iacov, i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali la Palatul din Aleea Alexandru.

Dumitru Dragomir a dezvăluit suma pe care a primit-o omul de afaceri drept amendă.

”Ăsta e precum Marian Ceaușescu. I-a dat amendă 60 de milioane de lei vechi (n.r. – 6.000 de lei), dar nu au ce să-i ia ăluia. Sunt unii oameni, nu neapărat bolnavi, dar au o țiglă căzută de pe casă și îi plouă.

Uită-te la celălalt (n.r. – Marian Ceaușescu) care aleargă diferiți oameni pe stradă și nu are decât câteva fraze: ‘Dați, bă, banii înapoi’, ‘Borfașilor’. Care bani? El e cel mai mare borfaș. De ăsta ai aflat la fel ca de Ceaușescu. Sunt unii oameni neterminați, frustrați.

Democrația este înțeleasă greșit. La americani dacă faci așa ceva ai văzut ce se întâmplă. Instituțiile de forță de la noi din țară se dau vioaie și acționează numai când un om politic mare îi dă: ‘Arde-l pe Horia Ivanovici’. Te arde nevinovat. Dacă îi dai cu piatra în cap la unul, ei te văd și se fac că nu te-au văzut.

Eu am pățit-o cu Ceaușescu asta de nu știu câte ori, de 7-8-10 ori. Același lucru strigă, numai tâmpenii. Bineînțeles, am o vârstă în care mi-e greu în momentul când cineva mă abordează așa… E vorba de onoarea mea, iar ca mine sunt mulți.

Numai că eu am ajuns la o vârstă la care nu-i mai bag în seamă. Ei ce vor? Să le răspunzi. Ei au nevoie de notorietatea ta ca să crească. Cum a venit Clotilde (n.r. – Clotilde Armand, fostul primar de la Sectorul 1) înainte de alegeri cu 2 săptămâni și a desființat gardul la hotel. A vrut scandal, eu m-am prins”, a declarat Dumitru Dragomir.