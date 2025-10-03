Amenzi și interdicții după confruntarea FCSB – Young Boys Berna

Meciul dintre FCSB și Young Boys a adus mai multe sancțiuni aplicate de jandarmi.

Joi, autoritățile au anunțat zece amenzi contravenționale, în valoare totală de 85.400 de lei.

Organizatorul evenimentului a primit trei sancțiuni, însumând 80.000 de lei, iar firma de pază a fost amendată cu 3.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor legale.

În plus, patru suporteri elvețieni au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 2.000 de lei și interdicții de acces la competiții sportive timp de un an.