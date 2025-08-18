Amical anunțat de FRF pentru echipa României

Vineri, 5 septembrie, cu începere de la ora 21:00, naționala României dispută un meci amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, reprezentativa Canadei., se arată pe site-ul oficial al celor de la FRF.

Va fi primul joc al tricolorilor într-o toamnă plină de meciuri importante, pentru că urmează a doua parte a calificărilor pentru Cupa Mondială de anul viitor.

Biletele pentru duelul contra Canadei sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, iar începând cu acest meci, suporterii vor avea parte de o experiență nouă în achiziționarea acestora.