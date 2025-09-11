Amicale de lux pentru handbalistele românce! La Oradea ajunge multipla campioană mondială Franța

Echipa națională de handbal feminin a Franței, multiplă campioană mondială, va disputa două meciuri la Oradea în compania reprezentativei României, a declarat președintele AJH Bihor, Pavel Mercea.

Franța are trei titluri mondiale, unul olimpic și altul european

Cele două echipe naționale se vor întâlni în Oradea Arena, în două meciuri de pregătire, programate în 18 septembrie (ora 18:00) și 20 septembrie (ora 15:00).

‘Este un eveniment sportiv de înalt nivel. Aceste două echipe se pregătesc pentru Campionatul Mondial din decembrie, din Olanda și Germania. Bucuria mea foarte mare este că am reușit, prin intermediul Federației Române de Handbal, să aducem echipa Franței în România și în Oradea, fiind pentru prima dată când echipa Franței pleacă în alte țări la jocuri de pregătire. Este un eveniment fantastic, de elită, să vedem echipa Franței la Oradea, cea mai titrată echipă de handbal feminin din lume, pe care o putem admira în direct, o dată-n viață’, a declarat joi Pavel Mercea, pentru AGERPRES.

Franța este campioana mondială en titre (trei titluri mondiale în total), dar a cucerit titlul olimpic (2021) și pe cel european (2018).

Dubla întâlnire va constitui și un test organizatoric pentru orașul Oradea, care va găzdui, anul viitor, o grupă a Campionatului European de handbal feminin – EURO 2026. Competiția va fi organizată în comun de cinci țări: România (Oradea și Cluj-Napoca), Cehia, Slovacia și Turcia.

Oradea a mai găzduit competiții importante de handbal, precum Turneul Centenar, organizat în anul 2021 cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la apariția handbalului în România, la care au participat echipe de club importante.

În scopul organizării acestui eveniment sportiv de înalt nivel, Consiliul Local Oradea a aprobat parteneriatul dintre Municipiul Oradea și Federația Română de Handbal, prin care Primăria Oradea pune la dispoziție ‘Oradea Arena’ pentru desfășurarea meciurilor și acordă un sprijin financiar în valoare de 65.100 de lei, pentru cheltuielile de cazare cu delegația franceză.

Un rol important în organizare îl are și Asociația Județeană de Handbal, partener oficial al Federației Române de Handbal. AJH Bihor și-a asumat anumite răspunderi pentru aceste două meciuri, cu arbitri secunzi, în asigurarea asistenței medicale, serviciul de pază, Jandarmeria și Poliția Locală. De asemenea, AJH Bihor asigură apa plată pentru cele două echipe, circa 400 de litri.

Federația Română de Handbal a pus în vânzare biletele pentru cele două meciuri, la prețurile de 40 de lei la tribune, respectiv 28 de lei la peluze, prețurile fiind reduse pentru elevi și studenți. Biletele pot fi achiziționate online pe eventim.ro.