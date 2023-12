Amintiri cu „Prințul” Cristea: „Am promovat cu Poli Iași din C în B și din B în A. Am jucat inclusiv în Liga 4!”

Adrian Cristea a povestit recent despre începuturile sale în cariera de fotbalist. Cel poreclit „Prințul” și-a amintit de perioada în care a evoluat pentru Poli Iași.

Fostul jucător a mărturisit că a bifat toate eșaloanele din România alături de trupa moldavă. Iată ce a spus.

„Băieții din cartier i-au spus tatălui meu să mă ducă la fotbal că sunt talentat. De acolo a pornit. La șapte, opt ani am ajuns la Poli Iași. Primul meu antrenor a fost Dumitru Romilă.

Am stat cu el până la 17 ani când am ajuns la echipa mare a lui Poli Iași care era în Divizia C. Am promovat cu ei din C în B și din B în A. Am jucat inclusiv în Liga 4. Mi-a prins bine perioada aia”, a spus Adrian Cristea, pentru GSP.ro.