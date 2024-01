Amintirile lui Mugur Bolohan de când era jucător: „Am avut 2 ani când nu făceam antrenament lunea”

Fostul fundaș dreapta al lui Rapid și Dinamo a dezvăluit că la echipa alb-roșie nu se antrena deloc lunea.

„La Dinamo, am avut doi ani când nu făceam antrenament lunea”, dezvăluie Mugur Bolohan

Mugur Bolohan a început fotbalul de înaltă performanță la FC Național, în 1993, iar după două sezoane a ajuns la Rapid.

La gruparea din Giulești a evoluat 5 ani, perioadă în care a cucerit toate cele trei trofee interne: titlul (1998/1999), Cupa României (1997/1998) și Supercupa României (1999).

Ulterior a trecut la Dinamo, iar până în 2002 și-a mai trecut în palmares titlul (2001/2002) și Cupa României (2000/2001).

A mai prins un meci la formația alb-roșie în 2003, motiv pentru care se poate considera campion și la finalul respectivului sezon.

„La Dinamo, am avut o perioadă nebună și acolo, am avut doi ani când nu făceam antrenament lunea. După weekend eram lat, dacă aveam meci sâmbătă sau duminică și mai aveam meci pe undeva…

Prima dată le spuneam că am o problemă. Câteodată ieșeam la alergarea ușoară și reveneam, dar după un timp și la ședință, ei erau îmbrăcați să iasă pe teren, eu eram cu prosopul.

Era chiar ‘Procurorul’ (n.r. – Cornel Dinu) și zicea ‘Mă, ce faci?’. ‘Păi, e luni?’. Mai înjura, după care m-a luat ‘Bă, ești nebun. Nu merge așa!’.

Aveam ritmul meu, venea și Cristi Borcea prin vestiar și zicea ‘Băi, ce zi e azi? Miercuri… ușor cu ăsta’. Ei știau deja ritmul meu. Joi, vineri, mai înainte de meci, mai așa. Sâmbătă era meci.

Poate dacă mă antrenam eram mai sus, sau poate mă accidentam și nu făceam nimic. Ăsta am fost, așa am considerat. Lumea m-a perceput ca un jucător care-mi fac treaba și nu are nevoie de mai mult.

Nu regret nimic, am și trăit, am și jucat fotbal, sunt bine acum. N-am trecut ca rața prin apă”, a spus Bolohan, potrivit Fanatik.