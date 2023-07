Ana Bogdan a dezvăluit cum a eliminat o favorită la Winbledon: „Era puțin ciudat la un moment, dat dar asta a fost cheia”

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan (57 WTA) a acces în turul 2 la la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului.

„Am ținut de niște lucruri simple”, a spus Ana Bogdan după victoria cu Liudmila Samsonova

Sportiva născută în Sinaia s-a impus cu 7-6 (1), 7-6 (4) în fața rusoaicei rusoaica Liudmila Samsonova (15 WTA, cs 15).

„Este o victorie frumoasă, mă bucur mult că am avut o zi bună. A fost și un meci dificil dar l-am gestionat foarte bine în momentele care chiar au creat diferența.

Nu am gândit un plan de joc! Cu cât stai să analizezi mai multe lucruri în timpul meciului te deconectezi de la joc și de la lucrurile simple pe care le ai de făcut. Am stat foarte, foarte concentrată la fiecare punct în parte.

Pur și simplu am ținut de niște lucruri simple pentru că nu erau nici condiții ușoare cu vântul puternic. Mai ieșea și soarele din când în când și era necesară ajustarea la lumină. Era puțin ciudat la un moment dat dar asta a fost cheia: am stat, am ținut și păstrat coordonatele tactice cele mai simple.

Pe iarbă este mereu dificil să returnezi, mingea alunecă destul de tare. Dacă izbutești să scoți serviciile și să rămâi în punct cred că avantajul este de partea aceleia care se mișcă și sunt solide în timpul raliurilor.

Nu trebuie să ai doar serviciul ca să câștigi un meci chiar și aici la Wimbledon. Nu este exagerat să ai repere complete în stilul în care abordezi o partidă pe iarbă ca să faci față nivelului de aici”, a declarat ea, potrivit prosport.ro.

„Îmi doresc să fiu mai bună pe zi ce trece”, recunoaște Ana Bogdan

Bogdan a precizat că a crezut permanent în victorie. „Nu a existat nici măcar o secundă în care eu să nu cred. Ăsta a fost primul pas, iar al doilea indiciu este că am stat acolo, concentrată: nu m-a interesat scorul, nu m-am gândit la finalizarea partidei.

Am gândit fiecare punct în parte și am simțit concentrare în fiecare clipă. Indiferent de scor, nu conta dacă eu eram în avantaj sau ea. Ăsta-i tenisul până la urmă: totul se poate schimba într-o fracțiune de secundă, cu o singură minge. Important să arăți soliditate prin constanță și să lupți.

Îmi doresc să fiu mai bună pe zi ce trece. Să mai adaug ceva care să îmi folosească în pregătire: fizic, mental, tactic. Să adaugi puțin câte puțin și să te ții de ceea ce faci.

Dacă vezi că lucrurile pe care le-ai adăugat îți fac bine atunci trebuie să te străduiești, să fii încăpățânată și consecventă să le realizezi zi de zi. Să nu zici: ‘Ok, au mers bine o săptămână, o lună, trei luni. Este în regulă, nu le mai fac!’.

Să nu te relaxezi nicio secundă, din contră. Să îți dorești să faci mai bine, mai mult și când ceva nu merge cum vrei trebuie să identifici ce trebuie ajustat sau îmbunătățit.

De multe ori este chiar necesară schimbarea! Este vorba despre etapele din viața unui sportiv. Ai de învățat, ai parte de mult succes, astfel că poți modifica destinul”, a mai spus ea.