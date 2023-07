Ana Bogdan, după ultimul meci de la Wimbledon: „Am avut amețeli, greață, presiuni în urechi”

Ana Bogdan afirmă, marţi, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu s-a simţit deloc bine la meciul cu Lesia Ţurenko de la Wimbledon, dar şi-a forţat limitele dorind să reziste până la final şi să dea tot ce poate.

„A durat ceva timp să reflectez la săptămâna care a trecut şi tot ce pot spune este că sunt recunoscătoare pentru toate sentimentele şi momentele pe care le-am trăit.

Cât despre meciul de 3 ore şi 40 de minute…ce pot să spun…chiar mi-am forţat limitele fizice şi mentale jucând până la final cu ameţeli, greaţă, presiune în urechi şi uneori fără să mă simt foarte coordonată. A fost foarte rău, dar am vrut să dau tot ce am avut mai bun. Şi am dat un pic mai mult decât atât. Sunt mândră de asta, chiar dacă pe de altă parte m-a durut foarte tare să pierd”, a notat Bogdan.

„Poate că, uneori, nu este vorba doar de a câştiga, ci de a te împinge până la limite şi dincolo de ele, de competitivitate, de a iubi cu adevărat ceea ce faci! De data aceasta nu a fost momentul meu, dar am încredere în ceea ce îmi rezervă Universul. Wimbledon, eşti întotdeauna atât de special.

Te iubesc. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele frumoase şi pentru susţinere! Acest lucru mi-a dat multă energie pentru a merge mai departe!”, a adăugat sportiva.

Meciul dintre Ana Bogdan şi Lesia Ţurenko, disputat săptămân trecută, vineri, în turul trei la Wimbledon, scor 4-6, 6-3, 7-6 (18) pentru ucraineană, a avut cel mai lung tiebreak lla simplu din istoria turneelor de grand slam, la feminin, şi a egalat recordul la masculin. A fost un tiebreak de 38 de puncte. Meciul a durat trei ore şi 39 de minute.