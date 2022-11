Ana-Maria Popescu – Nu cred că cineva se poate pune în pielea Simonei Halep acum

Fosta campioană olimpică, mondială şi europeană la scrimă, Ana-Maria Popescu, a declarat, marţi, că nu crede că se poate pune cineva acum în „pielea Simonei Halep”, jucătoare de tenis depistată pozitiv cu roxadustat la un control antidoping.

„Nu cred că poate cineva să îşi imagineze sau să se pună în pielea Simonei acum. Consider însă că nu toţi trebuie să avem o părere despre acest subiect. Eu îmi doresc foarte mult ca Simona să iasă şi mai puternică din acest episod. Vestea bineînţeles că vine ca un şoc… pe mine efectiv m-au trecut fiorii când am citit pentru că întreaga mea carieră de asta mi-a fost cel mai frică, de doping. Nu mi-a fost frică de accidentări. Chiar şi acum, când ştiu că nu mă mai caută nimeni (n.r. – ofiţerii antidoping) pur şi simplu mă uit de două ori dacă sticla de apă e sigilată înainte să beau din ea. Iar primul meu gând când m-am retras din activitate nu a fost să-mi iau echipamentul să merg la sală, ci să anunţ WADA unde sunt ca să vină pentru un eventual test. De asta spun că rămâi cu nişte lucruri şi sper ca Simona Halep să iasă mai puternică din această poveste. Pentru că eu nu o văd pe Simona capabilă să ia cu bună ştiinţă ceva. Să ne aducem aminte că ea nu a participat la Jocurile de la Rio pentru că îi era teamă de acel virus (n.r. – virusul zika)… şi atunci cum să bagi nişte chimicale în tine cu bună ştiinţă? Pentru că am citit toţi ce efecte adverse pot avea”, a afirmat fosta scrimeră.

Ana-Maria Popescu (37 de ani) îi sfătuieşte pe toţi sportivii români să îi contacteze pe oficialii Agenţia Naţională Anti-Doping de fiecare dată când nu sunt siguri de ceea ce consumă.

„Eu chiar îi rog şi îi îndemn pe toţi sportivii să îi deranjeze pe cei de la Agenţia Naţională Anti-Doping. Eu cât am fost sportivă nici nu conta ora la care îi deranjam. Aveam senzaţia că ei sunt singurii oameni care pot spune ‘Da’ sau ‘Nu’. De aceea cred că e un moment bun să începem să facem din ce în ce mai multe seminarii şi cursuri pentru sportivi pe această temă, începând cu categoriile mici de vârstă. Ca să nu ajungi să fii sportiv senior şi să nu ştii cu ce se mânâncă. Deci cei de la cluburi, federaţiile şi ANAD trebuie să fie mai activi în zona aceasta”, a explicat ea.

Fosta campioană olimpică, mondială şi europeană la scrimă, Ana-Maria Popescu, a participat, marţi, la evenimentul de lansare a revistei Născut pentru Sport ediţia naţională nr. 2 alături de alţi foşti şi actuali sportivi români.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

”Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ”Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani”.

”Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)”, a anunţat Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

”Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)”, a menţionat ITIA, precizând că prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 10 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.