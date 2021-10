Ana Maria Prodan a vorbit despre cele două rivale din Craiova. Aceasta l-a lăudat pe Laurențiu Reghecampf pentru rezultatele înregistrate cu CSU Craiova.

”Universitatea Craiova (nr: CSU Craiova) joacă bine. Pai dacă are cel mai bun antrenor… joacă cel mai bine, nu? Are şanse mari la titlu. Laur este un antrenor incredibil şi un om incredibil şi dacă işi pune ceva in cap nu se lasă până nu reuşeşte! O să îl ajut dacă va avea nevoie de jucători in pauza de iarnă”, a declarat Anamaria Prodan la Gala Excelenţei, potrivit Telekom Sport.

Aceasta a vorbit și despre meciul U Craiova 1948 – CSU Craiova, scor 0-2, disputat în etapa a 11-a a Ligii 1.

”Pentru mine ca om de fotbal sunt meciuri normale. E clar că diferenţele sunt foarte mari între loturi, dar cred că în momentul acesta Craiova lui Mititelu trebuie să facă ceva investiţii, să nu cumva să se ducă inapoi in B!

Mutu a fost dat afară, dar asta este viaţa antrenorilor, ei intotdeauna sunt cu bagajele la uşă. Nu poţi să schimbi o echipă, schimbi antrenorul in general!

El ştie unde să meargă acum. Noi vorbim mereu. Câteodată este bine să gândeşti mult înainte să iei o decizie să te duci undeva antrenor. Cred că mai trebuia să stea la Federaţie pentru că acolo a facut nişte lucruri măreţe. Adi e un antrenor foarte bun. Eu cred că Mutu e în primii patru antrenori ai României!

Nu trebuie judecat aşa la modul a fost dat afară.. pentru că se întâmplă, e vorba de valoarea unei echipe, de valoarea individuală a jucătorilor, de forţa colectivă! Dar stii cum e, nici Mourinho nu poate face nimic dacă nu ai valoare individuală!”, a mai spus Anamaria Prodan, potrivit sursei citate.