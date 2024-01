Analiza dură a lui Vasile Stângă după debutul României la CE 2024: „Ne-am bătut singuri! Suntem o echipă doar de o repriză”

Naţionala masculină de handbal a României a fost învinsă de Austria cu 24-31 (14-15), la debutul în Grupa B a CE din Germania.

„Ne-am bătut singuri! Suntem o echipă doar de o repriză”, după România – Austria 24-31

România a făcut o primă repriză foarte bună în meciul de la Mannheim şi a condus cu 4-3, 7-6, 8-7 și 9-8, deşi Nicușor Negru și Liviu Caba au primit primit cartonaşe roşii, în minutele 13, respectiv, 24

Tricolorii au intrat la pauză cu un deficit de un gol (14-15), graţie paradelor portarului Ionuţ Iancu.

În repriza a doua, România a găsit şi mai greu drumul spre poarta adversă, iar în ultimul sfert de oră, când a atacat 7-6, ecartul de pe tabelă a crescut în favoarea austriecilor, care s-au impus fără drept de apel, cu 31-24.

„Ne-am bătut singuri, am făcut foarte multe prostii, eliminări gratuite, foarte multe ratări. Dacă erau mai puține greșeli, poate era alt scor. Am demonstrat că suntem o echipă doar de o repriză. În a doua am cedat.

Nu am văzut dorința aceea a jucătorilor de a juca cu ambiție. Am avut un portar în zi mare. Dacă nu era Iancu, cred că era o diferență de 15 goluri”, a spus Vasile Stîngă, potrivit Digi Sport.

Următoarele meciuri ale naționalei țării noastre sunt cu Spania, pe 14 ianuarie, şi Croaţia, două zile mai târziu.

Spania este vicecampioana europeană din 2022, Austria a învins România în ambele meciuri din preliminarii, cu 36-32 şi 35-30, iar Croaţia a fost vicecampioană în 2020. Spania a cucerit două titluri continentale, în 2018 şi 2020.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. România nu a mai jucat la un CE din 1996, când se clasa pe 9. Aceasta este a treia participare la întrecerea continentală, la prima (1994) încheind pe 11.