Analiza lui Becali după meciul cu Nordsjaelland: ”Noi am jucat extraordinar!”

Echipa FCSB a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa daneză Nordsjaelland, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

La o zi după meci, Becali a făcut o analiză.

Omul de afaceri a părut mulțumit de jocul echipei pe care o patronează.

”Sunt chiar foarte mulțumit pentru că am jucat cel mai bun joc al nostru de când sunt eu în fotbal. Am analizat dimineață când m-am sculat, am făcut o analiză mai la rece.

Am jucat cu o echipă extraordinară, care pasează foarte mult. N-am văzut echipă să paseze așa.

Dacă analizezi bine jocul și iei toate, noi am avut situații de a marca mai clare decât ei.

Bine, ei avut bară dintr-o lovitură, nu se pune aia. Noi am avut pe Compagno neinspirat acolo, iar la Cordea trebuia să fie gol acolo. În loc să intre, să scape singur cu portarul, el s-a întors.

Nordsjaelland, o echipă care pasează foarte mult, noi am jucat extraordinar. Eu cred că ne vom califica. Părerea mea e că noi am scos untul și toată smântâna din ei.

Din moment ce trei s-au accidentat, iar unul a luat roșu… au tras de timp, erau distruși, numai pe jos au stat.

Eu am mare încredere că ne calificăm, mai ales că ei joacă duminică, mai iese puțină smântână și jucăm zer”, a explicat Becali, vineri dimineața.