Analiza tricolorilor convocați în loturile naționale

Naționalele U16, U17, U18 și U19 ale României, plus naționalele U21 și de seniori, au avut sau au programate partide amicale și oficiale în această perioadă.

Pe baza convocărilor efectuate de selecționerii acestor reprezentative, FRF.ro a alcătuit o radiografie inedită, plecând de la cluburile de proveniență ale jucătorilor.

Au fost contabilizați toți jucătorii aflați în loturile finale convocate, plus acei tricolori care, ulterior momentului publicării lotului, s-au alăturat pe fondul unor probleme medicale ale coechipierilor. Totodată, au fost notate echipele unde jucătorii activează în această perioadă a convocării, chiar dacă se află doar sub formă de împrumut de la clubul de care aparțin.

De unde provin cei mai mulți tricolori, din străinătate sau din competițiile interne? Câți fotbaliști vin din Liga 2 sau Liga 3 și câți din Superliga?

Italia și Spania în topul celor 34,3% de tricolori din străinătate

Din cei 137 de jucători aflați pe listelele finale ale selecționerilor U16, U17, U19, U21 și de seniori ai României în această perioadă, incluzând, după cum spuneam, fotbaliștii convocați ulterior anunțării loturilor, în regim de urgență, nu mai puțin de 47 provin de la cluburi din străinătate. Un procent de peste 34,3%, așadar.

Fotbalul din Italia și Spania domină autoritar la nivel de reprezentare, urmat de cel din Germania, pe podiumul inedit. Iată cum arată situația completă a stranierilor tricolori, funcție de țara în care activează, cu cluburile de proveniență și loturile naționale la care au fost convocați:

19 jucători – ITALIA: R. Sava (Udinese), M. Marin (Pisa), Stanciu (Genoa), M. Duțu (U21 – AC Milan), Ant. David (U21 – Inter Milano), Szimionaș (U21 – Verona), Vermeșan (U21 – Verona), Burnete (U21 – Juve Stabia), Toroc (U19 – Bologna), Tomșa (U19 – Sassuolo), Racu (U19 – Padova), Bădărău (U18 – Juventus Torino), Repciuc (U18 – Juventus), R. Coman (U18 – Sassuolo), Vechiu (U18 – AC Milan), Avrămescu (U18 – Parma), Moisă (U18 – Verona), Miloiu (U17 – Lazio), Broștic (U16 – Juventus)

12 jucători – SPANIA: Rațiu (Rayo Vallecano), H. Moldovan (Oviedo), Răfăilă (U21 – Betis Sevilla), Jălade (U21 – Sevilla), Gera (U19 – Valencia), Fotin (U19 – FC Andorra), B. Ungureanu (U18 – Atl. Madrid), R. Farcaș (U18 – Leganes), Niculăesei (U18 – Elche), Alb. Radu (U18 – Malaga), S. Radu (U18 – CD Roda), Corlat (U17 – Real Madrid)

5 jucători – GERMANIA: Ghiță (Hannover 96), Boșneag (U19 – Augsburg), Cotor (U19 – Meppen), D. Miu (U18 – Hannover 96), R. Drăghici (U18 – Augsburg)

2 jucători – TURCIA: Sorescu (Gaziantep FK), Drăguș (Eyupspor); CHINA: Burcă (Yunnan Yukun), Mitriță (Zhejiang FC)

1 jucător – POLONIA: Racovițan (Rakow); GRECIA: R. Marin (AEK Atena); ȚĂRILE DE JOS: Man (PSV); PORTUGALIA: Strata (U21 – Vitoria Guimaraes); FRANȚA: D. Oltean (U16 – Montpellier); ANGLIA: Wadman (U17 – QPR); ELVEȚIA: Ganaj (U17 – FC Thun)

Cum se împart pe eșaloane cei 90 de tricolori din fotbalul intern

Un procent de 65,7% dintre tricolorii acestor săptămâni provin din fotbalul autohton. În această categorie avem reprezentante primele trei eșaloane din România, cu Superliga dominând, evident, la numărul fotbaliștilor furnizați spre loturi.

În concret, 74 dintre cei 90 de tricolorromtei provenind din fotbalul intern sunt legitimați la cluburi din Superliga, cu 14 din cele 16 cluburi prezente în actuala ediție din primul eșalon având măcar un fotbalist convocat la loturile naționale!

Mai departe, 14 tricolori provin de la cluburi din sezonul 2025/2026 al Ligii 2 Casa Pariurilor, un procent de 10,2% din totalul celor 137 de tricolori ce fac obiectul radiografiei noastre. Aproape jumătate dintre competitoare, mai exact 10 din 22, au reprezentare tricoloră!

Din Liga 3, mai exact de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj, avem 2 jucători convocați (Roșiu și Pall, ambii la România U16), care completează tabloul tricolorilor la început de toamnă. Este singurul club din Liga 3 cu prezență tricoloră în această perioadă!