Analiza ultimei etape din Liga 2

FRR a prezentat cifrele etapei 1 din Liga 2.

Cum a arătat prima etapă din Liga 2:

2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în prima etapă a acestui sezon. Este vorba despre Valentin Frățilă (Câmpulung Muscel) și Arsenie Mocan (FC Bihor);

2 jucători au reușit să marcheze atât în această etapă, cât și în ultimul meci jucat în sezonul precedent al eșalonului secund. Este vorba de George Merloi (FC Voluntari) si Carl Davorzie (Ceahlăul Piatra Neamț);

3 goluri a marcat Kehinde Fatai pentru CS Afumați chiar la debutul în tricoul ilfovenilor. Pentru atacantul nigerian cu cetățenie română a fost prima triplă reușită în cele trei ediții ale eșalonului secund în care a evoluat în cariera sa;

3 ani au trecut de când echipele oaspete au câștigat ultima dată mai mult de două meciuri în etapa inaugurală. Cele trei victorii din actuala ediție de campionat au fost obținute de Steaua București, Ceahlăul Piatra Neamț si CSC Dumbrăvița, în timp ce în ediția 2022/2023 performerele au fost CSC Șelimbăr, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Steaua București;

8 ani și 4 luni au trecut de la ultimul meci jucat de Béla Fejér în Liga 2 Casa Pariurilor. Se întâmpla pe 3 aprilie 2017, zi în care acesta a apărat tot în poarta celor de la Sepsi OSK, într-o remiză albă obținută în deplasare cu Dunărea Călărași;

86 de minute a stat pe teren Kamil Wiktorski înainte de a deveni primul fotbalist eliminat al actualei ediții de campionat, fundașul Ceahlăului părăsind terenul după primirea celui de-al doilea cartonaș galben;

239 de zile au trecut de la ultimul meci de pe teren propriu în care FC Bihor nu a primit gol. De la meciul din 6 decembrie anul trecut, contra celor de la Chindia, scor 1-0, formatia bihoreană a primit gol meci de meci, întrerupând această serie negativă în prima rundă a noului sezon, după 1-0 cu CSC Șelimbăr.