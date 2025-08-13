FRF a anunțat prin intermediul site-ului oficial, analiza ultimei etape din Liga 2.

Steaua București s-a impus categoric și în al doilea meci din acest sezon, 4-1 acasă cu Concordia Chiajna, și acumulează 6 puncte, ocupând prima poziție în clasament. Ștefan Pacionel și Bogdan Chipirliu au marcat câte un gol atât în prima rundă, cât și în a doua.

Pe lângă Steaua, FC Bihor, ACSM Reșița și FC Voluntari sunt celelalte echipe care au obținut maximum de puncte după primele două etape.

ASA Tg. Mureș, CS Dinamo București, Corvinul Hunedoara și Politehnica Iași au obținut prima victorie din campionat în noul sezon.

Din nou-promovate, doar bucureștenii din ”Ștefan cel Mare” au obținut o victorie în acest sezon. Gloria Bistrița, CS Tunari, FC Bacău și Olimpia Satu Mare au doar egaluri sau înfrângeri.

Câmpulung Muscel, CSC Șelimbăr, FC Bacău și Olimpia Satu Mare rămân cu zero în „zestrea punctelor” și ocupă locurile din coada clasamentului.

În înfrângerea de acasă cu ACSM Reșița, scor 1-3, Bogdan Vasile (CSC Dumbrăvița) a marcat primul autogol din stagiunea 2025-2026 a Ligii 2 Casa Pariurilor.

Pentru a doua etapă la rând, Politehnica Iași a închis runda cu un meci contra unei alte echipe din Moldova. În prima rundă, ieșenii au cedat la limită, 1-0, cu „rivalii” din Piatra Neamț. În runda 2, însă, aceștia au învins, tot la limită dar 2-1, pe FC Bacău.

Carl Davordzie a marcat, ca și Pacionel și Chipirliu, câte un gol în fiecare dintre cele două etape ale actualului sezon. Ghanezul leagă o serie de 5 meciuri consecutive cu un gol marcat în eșalonul secund întrucât în ultimele trei etape din play-out-ul din stagiunea trecută, africanul a punctat în meciurile cu Chindia Târgoviște, CSC Șelimbăr și Câmpulung Muscel.

Mihai Bălașa a punctat primul gol în eșalonul secund din România. În țară, până la transferul la Concordia Chiajna, a fost legitimat la formațiile FC Viitorul Constanța, FCSB, Universitatea Craiova, Sepsi OSK și Farul Constanța doar în prima ligă