Analiza ultimei etape din Liga 2

Cifrele etapei 6 din Liga 2 Casa Pariurilor:

3 jucători au debutat cu gol la noile lor echipe: Mensah la Gloria Bistriţa, Nacho Heras la Sepsi şi Diomande la Afumaţi. Primii doi au revenit în Liga 2 după ce startul de sezon i-a găsit în primul eşalon, iar Diomande a ajuns la Afumaţi după ce a părăsit-o pe colega de eşalon CSM Olimpia Satu Mare, prin decizie CNSL ca urmare a rezilierii contractului. Dacă Mensah a fost împrumutat în sezonul trecut la Campionii FC Argeş de către CFR Cluj, care l-a rechemat în vară, iar acum l-a împrumutat la bistriţeni, în schimb Nacho Heras a venit direct de la Campionii FC Argeş, care îl transferase în vară de la Steaua Bucureşti;

0 este numărul echipelor care nu au marcat deloc pe teren propriu. Singura echipă care nu reuşise să marcheze acasă în primele cinci etape a fost Metalul Buzău, însă sâmbătă buzoienii au spart gheaţa prin golul marcat de la punctul cu var de către Saim Tudor;

7 sunt echipele care nu au avut jucători adiţionali în raportul de joc în cele şase etape scurse până acum. Este vorba de Gloria Bistriţa, ACS FC Bacău, CS Tunari, Concordia Chiajna, FC Bihor Oradea, CSC 1599 Şelimbăr şi ACSM Ceahlăul. ASA Tg.Mureş a ieşit din acest grup în această etapă după ce, pentru prima dată în acest sezon, a avut jucători adiţionali în meciul cu Steaua Bucureşti;

3 portari folosiţi în acest sezon au doar trei echipe: CSM Reşiţa, CSC Dumbrăviţa şi CS Dinamo. Toate cele trei echipe au bifat acest record în actuala etapă, când au apelat la al treilea goalkeeper ca titular în premieră. Reşiţenii l-au folosit pentru prima dată pe Căpăţână după ce până acum au apelat la Antonescu şi Dincă, în timp ce la timişeni i-a venit rândul lui Mikloş, după Berinţan şi Braşoveanu. CS Dinamo a completat lista după debutul noii achiziţii Denis Moldovan, care i-a succedat pe Lăpădat şi Corjenco;

4 goluri au primit cei de la CSM Olimpia Satu Mare în fiecare dintre cele trei meciuri jucate pe teren propriu în actuala ediţie de campionat. La debutul în eşalonul secund, formaţia din Satu Mare a fost învinsă în toate meciurile jucate pe teren propriu, primind în fiecare câte patru goluri. Dacă în meciul cu FC Bihor Oradea, cei de la CSM Olimpia au marcat o dată, în următoarele două meciuri, cu Chindia şi ACS FC Corvinul, au punctat de câte două ori;

2 sunt meciurile din actuala ediţie de campionat în care toate golurile s-au marcat din penalty, ambele fiind consemnate în această rundă. Este vorba de Metalul Buzău – CSC 1599 Şelimbăr 1-0, gol Saim Tudor şi CSM Slatina – CS Tunari 1-1, goluri Leaţă şi Claudiu Dragu, toate trei din lovituri de la 11 metri;

1 singură echipă a rămas neînvinsă după această rundă, ACS FC Corvinul. Formaţia antrenată de Florin Maxim este liderul campionatului, cu 16 puncte, având cinci victorii şi un egal. Hunedorenii au rămas singurii fără eşec, după ce ASA Tg.Mureş a fost învinsă în această etapă de către Steaua Bucureşti, cu 2-1.