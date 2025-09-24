Analiza ultimei etape din Liga 2
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 24 septembrie 2025, ora 18:12,
Cele mai importante repere ale etapei 7 din Liga 2, au fost anunțate pe site-ul oficial al FRF.
- Odată cu victoria de acasă, 3-1 contra celor de la CSC Dumbrăvița, Corvinul Hunedoara a ajuns la al șaselea succes consecutiv în Liga 2 Casa Pariurilor din 7 etape. Hunedorenii rămân singura formație cu 0 în dreptul înfrângerilor în acest sezon;
- Cu dubla reușită în poarta celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, Cristian Măgerușan a ajuns la 8 reușite în 6 meciuri disputate și s-a instalat în fruntea ierarhiei celor mai buni marcatori;
- CS Afumați a bifat al doilea succes la rând, iar Alexandru Iamandache a doua etapă consecutivă cu gol marcat pentru ilfoveni;
- Politehnica Iași a pus capăt seriei de 3 meciuri consecutive fără victorie învingând acasă, 2-1 pe Metalul Buzău. La fel și CSM Reșița, victorioasă acasă, 2-1 cu Gloria Bistrița;
- CS Dinamo a bifat al cincilea meci fără victorie după remiza albă cu FC Voluntari de acasă;
- FC Voluntari are cea mai bună defensivă din campionat, 3 goluri primite în 7 meciuri. Totodată, ilfovenii au cea mai slabă ofensivă din primele 14 clasate, doar 6 goluri marcate. În ciuda acestui aspect, FC Voluntari este pe locul 5;
- CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare, ambele cu 0 puncte în 6 etape, au obținut primul punct de echipă în chiar meciul direct disputat pe terenul sibienilor. Kamil Wiktorski, respectiv Matei Marin au marcat;
- În derby-ul rundei, disputat marți seară, Chindia Târgoviște a obținut o victorie categorică, scor 3-0, în fața Stelei. „Militarii” au suferit cel mai dur eșec de la meciul cu FC Voluntari, disputat pe 4 mai, în play-off-ul ediției trecute a eșalonului secund;
- Dragoș Nedelcu, fotbalist cu 6 meciuri la echipa națională, legitimat în trecut la echipe precum Viitorul Constanța, FCSB, Farul Constanța sau Fortuna Dusseldorf, dublu campion național, a disputat primul meci din carieră în Liga 2 Casa Pariurilor.
Rezultate etapa 7 din Liga 2
duminică, 19 septembrie
ora 17:00
FC Bihor 2–0 FC Bacău sâmbătă, 20 septembrie
ora 11:00
CS Tunari 0–2 CS Afumați
Concordia Chiajna 1–2 CSM SLatina
CS Dinamo 0–0 FC Voluntari
CSM Reșița 2–1 Gloria Bistrița
Sepsi OSK 2–0 Câmpulung Muscel
Corvinul Hunedoara 3–1 CSC Dumbrăvița
CSC Șelimbăr 1–1 Olimpia Satu Mare
ora 12:30
Politehnica Iași 2–1 Metalul Buzău
duminică, 21 septembrie
ora 11:00
ASA Tg. Mureș 3–0 Ceahlăul Piatra Neamț
marți, 23 septembrie
ora 19:00
Chindia Târgoviște 3–0 Steaua București