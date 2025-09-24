Analiza ultimei etape din Liga 2

Odată cu victoria de acasă, 3-1 contra celor de la CSC Dumbrăvița, Corvinul Hunedoara a ajuns la al șaselea succes consecutiv în Liga 2 Casa Pariurilor din 7 etape. Hunedorenii rămân singura formație cu 0 în dreptul înfrângerilor în acest sezon;

Cu dubla reușită în poarta celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, Cristian Măgerușan a ajuns la 8 reușite în 6 meciuri disputate și s-a instalat în fruntea ierarhiei celor mai buni marcatori;

CS Afumați a bifat al doilea succes la rând, iar Alexandru Iamandache a doua etapă consecutivă cu gol marcat pentru ilfoveni;

Politehnica Iași a pus capăt seriei de 3 meciuri consecutive fără victorie învingând acasă, 2-1 pe Metalul Buzău. La fel și CSM Reșița, victorioasă acasă, 2-1 cu Gloria Bistrița;

CS Dinamo a bifat al cincilea meci fără victorie după remiza albă cu FC Voluntari de acasă;

FC Voluntari are cea mai bună defensivă din campionat, 3 goluri primite în 7 meciuri. Totodată, ilfovenii au cea mai slabă ofensivă din primele 14 clasate, doar 6 goluri marcate. În ciuda acestui aspect, FC Voluntari este pe locul 5;

CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare, ambele cu 0 puncte în 6 etape, au obținut primul punct de echipă în chiar meciul direct disputat pe terenul sibienilor. Kamil Wiktorski, respectiv Matei Marin au marcat;

În derby-ul rundei, disputat marți seară, Chindia Târgoviște a obținut o victorie categorică, scor 3-0, în fața Stelei. „Militarii” au suferit cel mai dur eșec de la meciul cu FC Voluntari, disputat pe 4 mai, în play-off-ul ediției trecute a eșalonului secund;