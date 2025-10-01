Analiza ultimei etape din Liga 2 a fost publicată pe site-ul oficial al FRF.

Olimpia Satu Mare a obținut, după 8 runde jucate, primul succes stagional, 1-0 în deplasare la Metalul Buzău. Cu acest succes, sătmărenii urcă în clasament, dar doar până pe poziția 20;

CSC Șelimbăr rămâne, în urma egalului de la Dumbrăvița, singura formație din acest campionat care încă nu a cunoscut gustul victoriei;

CS Dinamo, CSC Șelimbăr, Câmpulung Muscel, CSC Dumbrăvița, CS Tunari și Ceahlăul Piatra Neamț nu au obținut nicio victorie, cumulat, în meciurile disputate în luna septembrie din Liga 2 Casa Pariurilor;

După aproximativ o lună și două săptămâni, FC Bacău a reușit să învingă din nou în eșalonul secund. Băcăuanii s-au impus la scor de neprezentare, 3-0, acasă, cu ASA Tg. Mureș, formație clasată pe locul 5 în urma acestui rezultat. În cazul unui eșec sau egal, formația din Moldova ar fi intrat în „clubul” echipelor menționate mai sus;

Corvinul Hunedoara și FC Bihor sunt singurele formații cu victorii pe linie în luna septembrie. De asemenea, Chindia Târgoviște este neînvinsă în septembrie, dar cu 2 victorii și 2 egaluri în „zestre”, alături de FC Voluntari (2 victorii, 1 egal) și CSM Slatina (2 victorii, 1 egal);

Steaua București a revenit de la 1-0 marți, 30 septembrie, acasă și a învins cu 2-1 pe Sepsi OSK, întrerupând astfel seria de 4 victorii consecutive a covăsnenilor în campionat (2-0 cu CSC Șelimbăr, 1-0 cu Olimpia Satu Mare, 2-1 cu CSC Dumbrăvița, 2-0 cu Câmpulung Muscel).

Rezultatele etapei 8 din Liga 2

sâmbătă, 27 septembrie

ora 11:00

Metalul Buzău 0–1 Olimpia Satu Mare

CSC Dumbrăvița 1–1 CSC Șelimbăr

Câmpulung Muscel 0–1 Corvinul Hunedoara

Gloria Bistrița 1–3 FC Bihor

FC Voluntari 3–2 CSM Reșița

CSM Slatina 2–0 CS Dinamo

CS Afumați 1–2 Concordia Chiajna

Politehnica Iași 2–0 CS Tunari

ora 13:00

FC Bacău 3–0 ASA Tg. Mureș

duminică, 28 septembrie

ora 12:30

Ceahlăul Piatra Neamț 0–0 Chindia Târgoviște

marți, 30 septembrie

ora 17:00

Steaua București 2–1 Sepsi OSK