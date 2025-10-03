FRF a publicat analiza ultimei etape din Liga 2.

Adam Nemec este cel mai bătrân fotbalist cu contribuție la gol în actualul sezon.

1 singură echipă a mai rămas cu cifra zero în dreptul egalurilor după opt runde. Este vorba de echipa antrenată de Erik Lincar, FC Bihor, care a adunat şapte victorii şi un eșec în cele opt etape scurse până acum. Bihorenii sunt urmaţi în clasamentul egalurilor de 11 echipe cu câte o remiză, pe această listă intrând din weekend şi CSC Dumbrăviţa, după 1-1 cu CSC Şelimbăr;

3 sunt meciurile în care Steaua Bucureşti a fost condusă la pauză şi apoi a terminat învingătoare. Cea mai recentă astfel de performanţă a avut loc marţi, când gruparea din Ghencea a fost condusă cu 1-0 de către Sepsi OSK încă din minutul 1 și apoi a întors rezultatul prin dubla lui Rubio din finalul meciului;

4 etape consecutive cu gol marcat are Filip Ilie de la Corvinul Hunedoara. Ajuns la echipă în această vară, noul atacant al hunedorenilor a marcat meci de meci începând cu etapa a cincea a actualei ediţii de campionat, bifând câte un gol în poarta celor de la CSC Șelimbăr, Olimpia Satu Mare, CSC Dumbrăviţa şi Câmpulung Muscel. Filip Ilie mai are un gol marcat în etapa a treia în poarta celor de la Sepsi OSK;

8 etape le-au trebuit celor de la Olimpia Satu Mare pentru a obţine prima victorie din această ediţie de campionat. Sătmărenii au dat lovitura pe terenul celor de la Metalul Buzău, unde s-au impus în weekend cu scorul de 1-0. În acest moment, doar CSC Şelimbăr a mai rămas fără victorie în Liga 2 Casa Pariurilor;

8 sunt cluburile care au primit cel puţin un cartonaş galben în fiecare etapă. Este vorba de CS Dinamo Bucureşti, CSC Dumbrăviţa, Olimpia Satu Mare, Politehnica Iaşi, CSM Reşiţa, CSM Slatina, CSC Şelimbări şi FC Voluntari. În schimb, Ceahlăul Piatra Neamț şi Gloria Bistriţa au consemnat în această primul meci fără avertismente;

8 goluri primite în acest sezon și toate numai în deplasare are ASA Tg.Mureş. Gruparea antrenată de Eusebiu Tudor a stabilit un record inedit pentru eșalonul secund, fiind singura care este fără gol primit pe teren propriu, dar cu gol încasat în fiecare deplasare: 1 la CSC Șelimbăr, 2 la Dumbrăviţa, 1 pe Stadionul „Steaua” şi cele mai multe, 3 la număr, în deplasarea de la Ruși-Ciutea, din etapa a opta;

40 de ani şi 25 de zile a avut cel mai batrân jucător care a dat o pasă de gol în acest sezon. Este vorba de Adam Nemec de la FC Voluntari, care a contribuit cu pasa decisivă la golul reuşit de Matko Babić în victoria ilfovenilor cu 3-2 în meciul cu CSM Reşiţa;