Analiza ultimei etape din Liga 2

FRF a publicat datele ultimei etape din Liga 2.

44 de goluri au fost marcate în cele 11 partide din runda cu numărul 10 a eșalonului secund, rezultând o medie de 4 goluri/meci!;

Egalul de la Iași a fost a 8-a partidă consecutivă pentru CS Dinamo în care nu reușește să câștige în Liga 2. Ultimul și singurul succes al bucureștenilor datează din 9 august, 2-3 în deplasare cu Câmpulung Muscel;

O partidă din această rundă a avut 7 goluri marcate, cele mai multe, două au fost cu 6 goluri și alte 2 cu câte 5 reușite;

Olimpia Satu Mare a revenit, după 3 runde, pe poziția 22 în Liga 2, ultima. Sătmârenii au pierdut la scor de forfait în această rundă, 3-0, cu Câmpulung Muscel;

Victoria din acest weekend a fost prima de la finalul lunii august, mai exact de pe 23, pentru Câmpulung Muscel. Formația argeșeană a învins atunci FC Bihor, 2-1, iar acum 3-0 pe Olimpia Satu Mare;

Corvinul Hunedoara rămâne neînvinsă în eșalonul secund și după runda #10. Hunedorenii s-au impus la limită, 3-2, pe terenul Ceahlăului;

FC Bihor a suferit primul eșec în campionat din 23 august. Bihorenii, locul 2 în clasament, au cedat la Slatina, scor 2-0;

Seria de 7 meciuri fără înfrângere a celor de la Chindia Târgoviște a fost stopată în acest weekend, la Bistrița, după ce gazda Gloria s-a impus cu 3-1;

Victoria cu CSC Șelimbăr, 4-3, a fost doar a doua partidă în care Steaua București a reușit să marcheze de 4 ori într-un singur meci;

Metalul Buzău a marcat pentru prima dată în acest sezon 5 goluri într-un meci. Buzoienii s-au impus în fața celor de la CSC Dumbrăvița acasă, 5-1. Valentin Robu a fost MVP-ul partidei, fiind primul jucător din acest sezon cu 4 reușite într-o singură partidă.

Rezultate etapa 9

vineri, 17 octombrie

ora 17:30

Politehnica Iași 1-1 CS Dinamo

sâmbătă, 18 octombrie

ora 11:00

Câmpulung Muscel 3-0 Olimpia Satu Mare

CS Afumați 2-3 CSM Reșița

FC Bacău 0-2 Sepsi OSK

FC Voluntari 3-3 ASA Tg. Mureș

Gloria Bistrița 3-1 Chindia Târgoviște

Metalul Buzău 5-1 CSC Dumbrăvița

Steaua București 4-3 CSC Șelimbăr

CS Tunari 1-1 Concordia Chiajna

ora 12:30

Ceahlăul Piatra Neamț 2-3 Corvinul Hunedoara

duminică, 19 octombrie

ora 11:00

CSM Slatina 2-0 FC Bihor