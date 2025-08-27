Anamaria Prodan, ofertă pentru Ianis Hagi de la o echipă puternică din Europa. Răspunsul dat de fiul Regelui

Ianis Hagi a refuzat oferta unei echipe din Turcia, deși i-a fost propus un transfer, a dezvăluit Anamaria Prodan. Mijlocașul român, în vârstă de 26 de ani, încă nu și-a găsit echipă după despărțirea de Rangers, iar negocierile pentru un transfer rămân în impas. În plus, Mircea Lucescu a recomandat ca Ianis să semneze cu Rapid, unde patron este Dan Șucu, pregătindu-se ulterior pentru o mutare la Genoa.

Anamaria Prodan a confirmat că a existat o ofertă de la o echipă din prima ligă a Turciei, situată mai sus în clasament decât Fatih Karagumruk, pentru Ianis Hagi, însă jucătorul nu a acceptat propunerea. Aceasta a precizat că Ianis dorește să joace în străinătate, dar nu a primit până acum o ofertă care să-l convingă.

Pe lângă Fatih Karagumruk, Ianis a fost ofertat și de Legia Varșovia, dar aspectele financiare au blocat transferul. Mircea Lucescu a recunoscut că există probleme la negocieri și a sugerat ca Ianis să accepte o ofertă de la Rapid. Această echipă ar urma să-l susțină în primele luni pentru a se pune pe picioare, cu un plan ulterior de transfer la Genoa, clubul deținut tot de Dan Șucu.

Prodan a spus că presiunea asupra lui Ianis este foarte mare, mai ales că este fiul legendarului Gică Hagi, ceea ce influențează evoluția sa profesională. Ea crede însă în potențialul jucătorului și consideră că fără această presiune, Ianis ar fi ajuns mult mai sus în carieră.

„Unde l-aș transfera pe Ianis Hagi? Recunosc că am avut ceva pentru el din Turcia. Nu de la Fatih Karagumruk, ci sus în clasament, dar nu a vrut.

Mie îmi place Ianis și voi știți că nu am o iubire cu tatăl lui. Ianis, dacă nu era băiatul lui Hagi, era foarte sus. Este presiunea foarte mare și tatăl lui vrea foarte mult de la el.”, a spus Anamaria Prodan, la Pro TV.