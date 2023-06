Anamaria Prodan infirmă demiterea lui Laurențiu Reghecampf de la Neftci Baku: „Este un antrenor fabulos”

Impresarul FIFA Anamaria Prodan dezminte zvonurile conform cărora antrenorul Laurențiu Reghecampf ar urma să fie pus pe liber de Neftci Baku.

„Nu știu despre nici o demitere a lui Reghecampf. Este un antrenor fabulos”, spune Anamaria Prodan

Echipa azeră Neftci Baku, antrenată de românul Laurențiu Reghcecampf, a avut un sezon slab. A terminat întrecerea internă pe locul 3, la 22 de puncte de campioana Qarabag și a pierdut finala cupei cu Qabala.

Consiliul de Administrație al clubului și mai mulți sponsori vor să-l demită pe român, dar dacă vor face asta trebuyie să-i plătească și clauza de reziliere, în valoare de 100.000 de euro. Reghecampf a ajuns la Neftci în vara lui 2022, semnând un contract pe 2 ani.

Anamaria Prodan nu știe despre nici o demitere a lui Reghecampf. „Știu că mai are contract un an acolo. Mai știu că este un antrenor fabulos! Nu-s în măsură să spun ce s-a întâmplat cu el în ultimii 3 ani, căci el are un alt drum, diferit de al meu de mult timp. Nu mai formăm o familie!

Cu tot respectul pentru dumneavoastră cred în antrenorul Reghecampf și în alegerile pe care le face pe plan sportiv. Nu știu ce buget a avut clubul Neftci sau cine a făcut transferurile acolo. Cert este că el este un antrenor mare.

Alături de mine, Reghecampf a avut salarii de 2,5 milioane de euro și a jucat finală de Champions League ASIA… Ce face acum, nu mai știu. Sau de ce a ajuns așa, nici asta nu știu”, a spus Anamaria Prodan pentru presa azeră, preluată de playsport.ro.

„Reghe nu are cum să și piardă valoarea”, este convinsă Anamaria Prodan

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt căsătoriți în acte, dar separați după ce tehnicianul a fugit de acasă cu amanta Corina Caciuc. Cu toate acestea, impresarul ia apărarea antrenorului.

„De ce nu are rezultate de ani, la fel nu știu. Fotbalul nu se uită, însă, și Reghe nu are cum să și piardă valoarea! Are o perioadă dificilă asta se vede clar.

Probabil viața lui personală nu a intrat încă pe un făgaș normal. Sunt sigură că o să iasă din pasa aceasta foarte proastă. Nu știu, repet, despre transferuri cu cine le-a făcut și nu e problema mea.

Eu am făcut performanță alături de alt antrenor român acolo. Alături de Mircea Rednic, la Lankaran am câștigat Cupa Azerbaidjanului. Știu orașul dumneavoastră pe dinafară. Am stat acolo o lună…

În viață este și despre alegeri, și Reghe este un antrenor asumat. Când eu l-am manageriat, nivelul la care evolua era foarte, foarte, foarte sus. Pentru că el a ales pe viață personală și profesională alt drum, e bine să-l întrebați pe el de ce a ajuns aici”, a mai spus agentul FIFA.

„Sper din suflet că ceea ce a învățat de la mine și ce am construit eu timp 16 ani pentru viața și cariera lui să pună în aplicație acum, în momentele dificile pe care le traversează.

Să pună scara construită de mine în toți acești ani pe muntele de-l are de urcat din nou. Să facă pași mari, să urce cu mare atenție. Să aibă ochii în 4 și să nu alunece acum definitiv, căci este foarte greu de urcat dacă această cădere este cumplită pe viitor.

Trebuie să urce treaptă cu treaptă fără să se mai uite în jos. Numai așa va ajunge în vârful muntelui unde eu l am lăsat.

Îi urez să sclipească cum a sclipit alături de mine și în viață și în fotbal, să fie respectat cum a fost alături de mine și în viață și în fotbal și să facă măcar o unime din performanța pe care a făcut o alături de mine”, a încheiat Anamaria Prodan.