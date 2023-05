Anamaria Prodan l-a atacat pe Becali după ce a ratat titlul: ”Toți acești copii merită să fie vânduți pe bani, nu aberațiile lui Gigi Becali”

Anamaria Prodan l-a felicitat pe Gică Hagi pentru reușita din acest sezon după ce a câștigat titlul cu Farul Constanța.

Impresarul FIFA consideră că Hagi a descoperit niște jucători care îi pot aduce în cont milioane de euro.

În ceea ce îl privește pe Gigi Becali, Anamaria Prodan susține că este responsabilul principal de eșecul înregistrat de FCSB.

”Nu, nu am jucători la Gică. Toți jucătorii pe care îi are astăzi merită banii. Toți acești copii merită să fie vânduți pe bani, nu aberațiile lui Gigi Becali de a cere 100 de milioane, 50 de milioane, pentru că și-a nenorocit jucătorii. Însă, adevărul e că pentru tot ce a făcut Gică Hagi merită să îți dai jos pălăria pentru el și pentru ce jucători minunați a promovat. În anii ăștia Hagi a construit ceva minunat, bravo lui. Măcar așa să mai fim și noi mândri, că avem jucători campioni. Au potențial fabulos.

Ciclul ăsta urmează în momentul în care vin jucători. Hagi formează jucători, are un management foarte bun, formează un nucleu bun, vinde, după iar formează. Iar atunci mereu are un echilibru în echipă. Cu siguranță doi jucători va vinde pentru că are. Are niște copii minunați, niște fotbaliști minunați. Gică Hagi chiar, zic eu, poate să facă schimbări, poate să emită pretenții. Dacă avem în România un patron de echipă care poate veni să vorbească tactic și care își permite să facă schimbări și care își permite să vorbească despre jocul unei echipe, acela este Hagi”, a declarat Anamaria Prodan pentru PlaySport.