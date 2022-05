Anamaria Prodan, mesajul cu care sfidează pe toată lumea: „Aș vrea să-mi mulțumesc…mie!”

Anamaria Prodan a postat pe Instagram un mesaj prin care se felicită singură pentru realizările făcute cu propriile puteri până acum, fără ajutorul altora. Ea a stâns peste 10.000 de aprecieri pentru mesajul controversat:

„Aș vrea să-mi mulțumesc MIE pentru că nu am avut o vacanță, aș vrea să-mi mulțumesc mie căci am construit oameni de la 0, aș vrea să-mi mulțumesc mie că nu am renunțat în viața asta niciodată la muncă și am mers doar înainte, aș vrea să-mi mulțumesc mie pentru că am crezut în mine, aș vrea să-mi mulțumesc mie că am făcut toată munca vieții mele singură fără să aplec capul în față nimănui … și nu în ultimul rând … aș vrea să mi mulțumesc …. MIE”, a scris impresara pe Instagram.